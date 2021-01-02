عبدالعزيز الفيصل: فخور بهذه اللحظة التاريخية

شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم السبت، بحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2021 قبل انطلاق السباق يوم الأحد، والذي يستمر لمدة 13 يوماً بمسافة تزيد على 7 آلاف و600 كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الست للسباق، وهي (السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية والشاحنات والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك)، والتي تنضم لأول مرة إلى رالي داكار، كما تضمن حفل الافتتاح صعود أبرز المتسابقين إلى مسرح الفعالية لعرض مركباتهم وتحية أفراد عائلة داكار كما هو متبع في تقاليد الرالي العريق.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "أود أن أعرب عن سعادتي وفخري بهذه اللحظة التاريخية، التي نعيشها مع إعلان انطلاق رالي داكار في السعودية للعام الثاني على التوالي. نثبت أننا قادرون على استضافة أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية، أنا فخور اليوم، بأن أشاهد هذا التجمع وننجح في لمّ شمل أسرة داكار في موطنها الجديد السعودية، وبإذن الله نستمتع سوياً بتفاصيل هذا الحدث وبالتنافس الكبير الذي سيخوضه المتسابقون في صحراء وطبيعة السعودية الفريدة من نوعها".

وأوضح الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: أعاد لنا مشهد تقديم المركبات على منصة حفل الافتتاح ذكرياتنا الرائعة من النسخة السابقة من داكار السعودية، وبينما تفصلنا ساعات قليلة فقط على انطلاق نسخةٍ جديدة من الرالي الأكثر تحدياً في العالم، أتطلع مع محبي رياضة المحركات في السعودية وحول العالم، إلى الاستمتاع بسباقٍ مليء بالمتعة والإثارة والمغامرة كما اعتدنا من رالي داكار".

ويبلغ عدد المركبات المشاركة في الفئات الـ6 بعد إجراء الفحص التقني 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و 16 في الدراجات النارية الرباعية، و 64 في فئة السيارات، فضلًا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و44 في فئة الشاحنات و23 في فئة "داكار كلاسيك".