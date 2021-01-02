ميلان يتطلع إلى تحقيق بداية قوية في 2021

عندما تنطلق منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، سيسعى ميلان المتصدر إلى تحقيق انطلاقة قوية في مبارياته في العام الجديد ومواصلة العروض الجيدة التي يقدمها منذ تولي ستيفانو بيولي تدريب الفريق.

وعاد ميلان إلى التألق من جديد بعد عدة مواسم غير مقنعة، وربما كان ذلك ثمرة جهود المدرب بيولي في تقديم مزيج فعال ومؤثر من خبرة النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي انضم للفريق في يناير 2020، ومجموعة من اللاعبين الشبان المفعمين بالحيوية والموهبة.

وكان بيولي، 55 عاما، قد تولى تدريب ميلان خلفا لماركو جيامباولو في أكتوبر 2019 وقاد الفريق في الموسم الماضي لإحراز المركز السادس في الدوري الإيطالي ليتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي، الذي شهد هذا الموسم تأهل الفريق للدور الثاني الذي تنطلق منافساته في فبراير المقبل.

وفي يوليو الماضي، جرى تمديد عقد بيولي حتى عام 2022 بعد أن كان النادي قريبا من التعاقد مع المدرب الألماني رالف رانغنيك.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية خلال الإجازة الشتوية التي بدأت في 24 ديسمبر :"لحسن الحظ، لم تكن هذه قصة خيالية، وإنما حقيقة."

وأضاف: لو كان ميلان امرأة، لتزوجتها. أنا متزوج منذ 32 عاما. فهي حب حياتي، وهذا يعني أن ميلان كذلك أيضا.

وتحت قيادة بيولي، تلقى ميلان هزيمتين فقط خلال آخر 12 شهر، ويعد الآن الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 14 مرحلة أقيمت منافساتها حتى الآن.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ميلان ويليه روما في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما يحتل حامل اللقب يوفنتوس المركز السادس بفارق عشر نقاط خلف ميلان. وفي المواجهة التي يخوضها ميلان أمام بينفينتو غدا الأحد، يستمر غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، لكن ينتظر أن يعود في منتصف يناير، وقد غاب عن صفوف الفريق في مبارياته الست الماضية في الدوري.

ويحتل بينفينتو، الصاعد حديثا للدرجة الأولى والذي يدربه فيليبو إنزاجغي، المركز العاشر في جدول المسابقة.

ونجح ميلان في استعراض قدراته أيضا في غياب النجم إبراهيموفيتش، 39 عاما، وقد اختتم مبارياته في عام 2020 بالفوز على لاتسيو 3 - 2، وحسمت المباراة بهدف في الوقت القاتل سجله المدافع ثيو هيرنانديز، الذي رفع رصيده حتى الآن هذا الموسم إلى أربعة أهداف، علما بأنه سجل ستة أهداف في الموسم الماضي.

أما إنتر ميلان، الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بين فرق الدوري هذا الموسم حتى الآن برصيد 34 هدفا، فيتطلع إلى تعزيز سجله عبر مباراته أمام كروتوني صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في افتتاح منافسات المرحلة غدا، بينما يواجه روما مهمة أكثر صعوبة أمام سامبدوريا.

أما يوفنتوس، الذي انقطعت سلسلة المباريات التي حافظ خلالها على سجله خاليا من الهزائم عندما خسر على ملعبه أمام فيورنتينا صفر - 3، فيتطلع إلى تحقيق عودة قوية عبر مباراته أمام ضيفه أودينيزي على ملعب "اليانز". وتحدث أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس عن تعامل فريقه الخاطئ مع مباراة فيورنتينا.

وقال بيرلو:"الآن علينا أن نبدأ من جديد بحماس. ونفكر في الأخطاء التي ارتكبناها ونمضي قدما في مشروعنا. تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس لا يزال لديه مباراة مؤجلة أمام نابولي الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس، ويحل ضيفا على كالياري في المرحلة الخامسة عشر.

وتشهد باقي مباريات المرحلة غدا الأحد لقاء ساسولو صاحب المركز الرابع مع أتلانتا وجنوى مع لاتسيو وفيورنتينا مع بولونيا وبارما مع تورينو وسبيزيا مع هيلاس فيرونا.