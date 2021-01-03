الزمالك يحقق انتصاره الثالث ويجتاز إنبي بصعوبة

حافظ فريق الزمالك على سجله خاليا من الهزائم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزا صعبا على إنبي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2 - 1، وتعادل سموحة وسيراميكا كليوباترا سلبيا.

وتقدم الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء ويوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 44، ثم قلص إنبي الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق رامي صبري. ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الأهلي، الوصيف، وبفارق نقطة خلف الجونة المتصدر، فيما توقف رصيد إنبي عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب الاتحاد السكندري تأخره بهدف أمام مضيفه طلائع الجيش إلى فوز 2 - 1. وتقدم طلائع الجيش بهدف سجله أحمد سمير في الدقيقة 30 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الاتحاد السكندري هدفين عن طريق رزاق سيسي وروماريو ويليامز في الدقيقتين 41 والأخيرة من المباراة. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين سموحة وضيفه سيراميكا كليوباترا. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع سموحة رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، كما رفع سيراميكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس.