بيرلو يحذر يوفنتوس من تكرار صدمة فيورنتينا

حذر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لاعبيه من تكرار الأداء المتواضع الذي كلف حامل اللقب الخسارة الصادمة 3-صفر من فيورنتينا المتعثر في آخر مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر الماضي قبل عطلة عيد الميلاد.

وتعرض بطل إيطاليا، الذي يواجه أودينيزي يوم الأحد، لأول خسارة في الدوري هذا الموسم أمام فيورنتينا. وبعد هذه النتيجة أصبح فريق بيرلو خلف المتصدر ميلان بفارق عشر نقاط ولكن تتبقى له مباراة مما يضع هيمنته على اللقب خلال آخر تسع سنوات في خطر.

وأبلغ بيرلو محطة يوفنتوس التلفزيونية "تحدثنا عن مباراة فيورنتينا. لعبنا بشكل خاطئ تماما".

وأضاف بيرلو (41 عاما) الذي يخوض موسمه الأول في التدريب "كان اجتماعا جيدا ومثمرا وناقشنا أهدافنا المستقبلية. لا أريد مشاهدة مزيد من المباريات مثل مباراة فيورنتينا وتطورنا في كثير من الأمور وأنا مقتنع بأننا يمكننا التحسن".

وقضى أودينيزي العطلة بعد الخسارة 2-صفر من بنيفنتو لكن فريق المدرب لوكا جوتي خاض قبلها سلسلة من ست مباريات في الدوري دون هزيمة. ولهذا لن يتعامل بيرلو مع التحدي المقبل باستخفاف.

وتابع "أتوقع مواجهة صعبة وأودينيزي يمر بفترة جيدة ويتمتع بتنظيم محكم وقوة بدنية ويبرع في الهجمات المرتدة. يحرص الفريق على التخلص من آثار الهزيمة الأخيرة واستعدنا كل اللاعبين تقريبا لذا نتطلع لاستئناف الدوري بقوة".