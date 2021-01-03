فوز صعب لريال مدريد على سلتا فيغو

ارتقى فريق ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على سلتا فيغو 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من المسابقة.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد الذي يواجه ألافيس غدا الأحد، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز هو الحادي عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لسلتا فيجو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس مباريات.