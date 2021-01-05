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إقالات المدربين في الدوري السعودي.. كايشينا الثالث

وقع الشباب مع كايشينيا أواخر الموسم الماضي

إقالات المدربين في الدوري السعودي.. كايشينا الثالث

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دبي - أحمد المصعبي

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ارتفع عدد المدربين المقالين في الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 3 بعدما أقالت إدارة نادي الشباب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا.

وأعلنت إدارة البلطان إقالة مدربها البرتغالي، الذي وقع للفريق في يوليو الماضي، بعد خروج الفريق في الموسم الحالي من دور الـ 16 لبطولة كأس الملك أمام القادسية الشهر الماضي، ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الاتحاد.

وتعود أول إقالة في الموسم الحالي للبرتغالي روي فيتوريا بعدما قررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، الاستغناء عن خدماته بعد مرور قرابة عامين منذ توليه تدريب الفريق العاصمي، بسبب البداية المتواضعة للأصفر والتي تعرض خلالها إلى 6 هزائم في 10 مباريات.

وكان المدرب الجزائري نورالدين زكري هو ثاني المدربين المقالين، إذ أعلنت إدارة نادي ضمك الاستغناء عنه يوم الاثنين لوقوع الفريق في المركز الأخير وحصوله على 8 نقاط من 11 مباراة.

وشهد الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أطول فترة لم يقل فيها أي مدرب منذ انطلاق "المحترفين"، وهي 10 جولات حتى إقالة فيتوريا.

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