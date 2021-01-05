الشباب يقيل كايشينيا.. ويعين هيرنانديز مدرباً

أقالت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان يوم الثلاثاء البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق الأول، بعد الخسارة يوم الاثنين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الشباب خسر مواجهة إياب نصف النهائي يوم الاثنين أمام اتحاد جدة بهدفين لهدف في ملعب الملك عبدالعزيز "الشرائع" بعد انتهاء مباراة الذهاب الشهر الماضي بهدفين لمثلهما في الرياض.

وفي بيانها، عينت إدارة الشباب المدرب الإسباني كارلوس هيرناديز، مدرب فئة الشباب سابقا، ليتولى الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ومنذ قدومه إلى الشباب أواخر الموسم الماضي، لعب الفريق تحت قيادة كايشينيا 19 مباراة دورية استطاع خلالها الفوز 8 مرات والتعادل 6، والخسارة 5 مناسبات.