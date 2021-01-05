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إيبيزا وقرطبة يحققان المفاجأة بإقصاء خيتافي وسلتا من كأس إسبانيا

فاز إيبيزا بخماسية

إيبيزا وقرطبة يحققان المفاجأة بإقصاء خيتافي وسلتا من كأس إسبانيا

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إيبيزا - رويترز

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سحق إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم منافسه سلتا فيغو المنتمي لدوري الأضواء 5-2 في الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء.

وسجل سيرجيو كاستل ثنائية وأضاف خابي بيريز هدفا ليتقدم الفريق المغمور 3-صفر في أول نصف ساعة وزاد مانو مولينا الغلة بعد مرور ساعة من اللعب من ركلة جزاء نفذها على طريقة "بانينكا".

وقلص سلتا الفارق بواسطة سانتي مينا وجوردان هولسجروف بينما أهدر مينا أيضا ركلة جزاء في الدقيقة 90 قبل أن يكمل أنخيل رودادو الخماسية لصاحب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفريق المنتمي لمدينة سياحية تحمل نفس الاسم انتصارا كبيرا. وحالت قيود احتواء فيروس كورونا دون امتلاء المدرجات لكن 500 مشجع حضروا المباراة وسط اجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي مباريات أخرى خسر خيتافي المنتمي أيضا لدوري الأضواء أمام منافس من الدرجة الثالثة بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه قرطبة.

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