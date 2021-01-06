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إشبيلية وفياريال يصعدان إلى دور الـ32 في كأس إسبانيا

كابويه في مباراته الأولى

إشبيلية وفياريال يصعدان إلى دور الـ32 في كأس إسبانيا

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مدريد - د ب أ

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أطاح فريقا قرطبة وإيبيزا بخيتافي وسيلتا فيغو من الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وفاز قرطبة المنافس بالدرجة الثانية على ضيفه خيتافي 1 - صفر في الوقت الذي اكتسح في إيبيزا المنافس بالدرجة الثانية أيضا، ضيفه سيلتا فيغو 5 - 2.

وتأهل فريقا اشبيلية وفياريال إلى الدور الثالث بفوز الأول على مضيفه ليناريس ديبورتيفو 2 - صفر وفوز فياريال على مضيفه زامورا 4 - 1. وفي المباراة الأولى سجل لويس ليديسما هدف الفوز لقرطبة في الدقيقة السادسة.

وفي المباراة الثانية سجل سيرخيو كاستيل الهدفين الأول والثاني لإيبيزا في الدقيقتين 12 و27 وتكفل خافيير بيريز ومانو مولينا (ضربة جزاء) وأنخل رودادو بالأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 28 و61 و90. وسجل سانتي مينا وجوردان هولسغروف هدفي سيلتا فيجو في الدقيقتين 79 و87.

وحسم إشبيلية فوزه على ليناريس ديبورتيفو بهدفي أوسكار رودريغز وفران لارا بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 45 و47. وفاز فياريال على ملعب زامورا بأربعة أهداف حملت توقيع كارلوس باكا ويريمي بينو وفرناندو نينيو ودانيال رابا في الدقائق 31 و43 و73 و88 مقابل هدف لأصحاب الأرض سجله كارلوس راموس في الدقيقة 45.

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