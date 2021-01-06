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الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز

مشاركته أمام الوحدة

الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أوضح نادي الاتحاد يوم الأربعاء مدة غياب نجمه غاري رودريغيز، لاعب الرأس الأخضر، المحددة له قبل عودته إلى تدريبات الفريق الأول.

وفي بيانه، أعلن النادي الغربي حاجة غاري رودريغيز إلى الراحة لمدة 10 أيام قبل أن يفحص لاحقا للتأكد من تماثله للشفاء.

وكان غاري رودريغيز خرج مصابا في لقاء الفريق أمام الرائد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليغب بعدها عن مباريات الفريق أمام الهلال والباطن والشباب في البطولة العربية، كما سيغيب عن مباريات الفريق المقبلة أمام ضمك وأبها والعين.

وفي الموسم الحالي، ساهم رودريغيز في تسجيل 6 أهداف للفريق من 9 مشاركات، إذ سجل ثلاثة وصنع مثلها قبل تعرضه للإصابة.

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