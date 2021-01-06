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الرائد يعلن تعاقده مع منصور الحربي

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الرائد يعلن تعاقده مع منصور الحربي

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العربية.نت

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أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع يوم الأربعاء تعاقده مع اللاعب السابق لناديي الأهلي والاتحاد، منصور الحربي.

وكتب الرائد عبر حسابه في "تويتر": أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع اليوم إجراءات التوقيع الرسمية مع اللاعب منصور الحربي ظهير أيسر ليمثل الفريق في الفترة المقبلة".

وكان منصور الحربي، 33 عاما، بدأ مسيرته في نادي الأهلي في عام 2007 حتى 2018 قبل الانتقال إلى الجزء الآخر من مدينة جدة بقميص الاتحاد والاستمرار معه حتى سبتمبر من العام الماضي ويصبح لاعبا حرا قبل أن يتعاقد معه الرائد.

وعلى الصعيد الدولي مثل الحربي المنتخب السعودي 39 مرة سجل خلالها هدفا وحيدا، وتعد مباريات تصفيات كأس آسيا 2015 وتصفيات كأس العالم 2018 الأبرز في مسيرته الدولية.

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