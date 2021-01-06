الوحدة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الفتح

يسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفتح على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الفيصلي عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة إلى مواصلة انتفاضته حينما يستضيف الفتح المنتشي. وقدّم الوحدة أداءً لافتاً في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، حيث حقق العلامة الكاملة بفوزه على الهلال والعين وأبها والاتفاق ليعوض بدايته المتعثرة.

ويتطلع الوحدة لإبقاء حظوظه قوية في المنافسة على الصدارة حيث يدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يأمل الفتح في مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثالث توالياً لأول مرة هذا الموسم بعدما حقق انتصارين ثمينين في المرحلتين الماضيتين أمام فريقي الفيصلي وضمك ليرفع رصيده إلى النقطة 16 ليتقدم للمركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة يبحث الفيصلي عن تضميد جراحه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

وعانى الفيصلي كثيراً هذا الموسم من نتائجه السيئة خاصة في آخر مبارياته حيث تلقى 3 خسائر متتالية أمام الاتفاق والفتح والنصر ليقترب من دائرة الخطر حيث يحتل المركز 11 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز 14.

وفي المقابل يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر عقب فوزه في المرحلة الماضية أمام العين 4-2 ليرفع رصيده الى 14 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.