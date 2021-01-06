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توتنهام يبلغ نهائي كأس الرابطة بعد 6 أعوام

الهدف الثاني

توتنهام يبلغ نهائي كأس الرابطة بعد 6 أعوام

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لندن - د ب أ

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تأهل فريق توتنهام لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه برنتفورد 2 - صفر اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف حمل توقيع الفرنسي موسى سيسوكو في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني أكد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فوز توتنهام بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأنهى برنتفورد المباراة بعشرة لاعبين لطرد بيليندا جوشوا داسيلفا في الدقيقة 84.

ويلتقي توتنهام في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء.

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