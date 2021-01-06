قبل قمة الجولة 16.. إنتر يخسر أمام سامبدوريا بثنائية

فرط فريق إنتر ميلان في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، بعدما سقط في فخ الخسارة 1 - 2 أمام مضيفه سامبدوريا اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على كروتوني 3 - 1 ولاتسيو على فيورنتينا 2 - 1 وساسولو على جنوى 2 - 1 وأتالانتا على بارما 3 - صفر وبينفينتو على كالياري 2 - 1 وتعادل بولونيا مع أودينيزي 2 - 2 وفيرونا مع تورينو 1 - 1.

وسجل هدفي سامبدوريا أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وكيتا بالدي في الدقيقة 38، فيما سجل هدف إنتر ميلان ستيفان دي فري في الدقيقة 65. وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ميلان الي يواجه يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم، ليفرط في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان فريق بينفينتو قلب تأخره بهدف أمام مضيفه كالياري إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما .

وتقدم كالياري بهدف سجله جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 20 وتعادل بينفينتو بهدف سجله ماركو ساو في الدقيقة 41 قبل أن يسجل أليساندرو تويا هدف الفوز في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة طرد ناهيتان نانديز لاعب كالياري في الدقيقة 85. ورفع بينفينتو رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد كالياري رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.