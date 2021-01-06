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نقل مدير نادي روما للعناية المركزة بعد حادث سير

لعب دي سانكتيس للنادي العاصمي

نقل مدير نادي روما للعناية المركزة بعد حادث سير

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روما - رويترز

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نقل مورغان دي سانكتيس مدير نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لوحدة للعناية المركزة عقب حادث سير في العاصمة الإيطالية، مساء الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارس مرمى إيطاليا السابق (43 عاما) نقل على الفور لمستشفى بعد حادث خطير في طريق كريستوفر كولومبوس في روما.

وخضع دي سانكتيس لجراحة بعد تعرضه لنزيف في البطن وتم استئصال الطحال وتشير التقارير إلى أنه في حالة وعي الآن بعد استقرار حالته عقب الجراحة.

وعاد الحارس الإيطالي، الذي مثل أودينيزي ونابولي بجانب روما في فترة اللعب، إلى نادي العاصمة ليلعب دورا إداريا خلف الكواليس في 2017 عقب اعتزاله.

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