أهلي جدة يبحث عن استعادة توازنه أمام القادسية

يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يواجه مضيفه القادسية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه والمحافظة على فارق النقطتين على الأقل مع المتصدر الهلال حينما يواجه مضيفه القادسية.

وفقد الأهلي فرصة اعتلاء الصدارة بالمرحلة الماضية حينما خسر من أمام ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة ليبقى في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل، يأمل القادسية في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية بعد تلقيه خسارتين أمام الهلال والاتفاق وتعادل أمام الرائد ليتراجع للمركز العاشر برصيد 14 نقطة.