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النصر يواجه العين ويترقب الفوز الثاني على التوالي

فرحة الغامدي

النصر يواجه العين ويترقب الفوز الثاني على التوالي

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع النصر في الرياض لتحقيق فوزه الثاني على التوالي حينما يستضيف العين على ملعب "مرسول بارك" في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب "مرسول بارك" يتطلع النصر لمواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم حينما يستضيف العين.

ونجح الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر الجديد في اختباره الأول عقب توليه المهمة خلفاً للبرتغالي المقال روي فيتوريا بعدما انتصر فريقه على مضيفه الفيصلي 2-1.

وستشهد المواجهة عودة لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب الإصابة، في حين سيتواصل غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب الإصابة.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز 14 برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن العين صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل ستكون مهمة العين صعبة للغاية كونه مطالباً بتحقيق نتيجةٍ إيجابية خاصة بعد تلقيه خسارةً ثقيلة أمام أبها بنتيجة 4-2 ليتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ضمك متذيل الترتيب.

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