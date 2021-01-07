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الهلال يسعى لتعزيز صدارته بالباطن

من مواجهات الفريقين قبل عدة مواسم

الهلال يسعى لتعزيز صدارته بالباطن

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الرياض - فيصل الحربي 

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يسعى الهلال لتعزيز صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن، يسعى الهلال لتعزيز صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الجريح. وتوقفت انتصارات الهلال في المباراتين الماضيتين حينما تعادل بذات النتيجة 1-1 أمام ضيفيه اتحاد جدة والشباب على التوالي.

وكان الهلال قريباً من فقدان صدارته التي حافظ عليها منذ المرحلة الماضية بعد تعادله أمام الشباب إلا أنه استفاد من تعثر وصيفه أهلي جدة الذي خسر بثلاثية نظيفة أمام ضيفه التعاون.

ويأمل رزافان لوشيسكو مدرب الهلال في تحقيق فوزٍ يخفف به الضغط الجماهيري عقب تراجع أداء الفريق في آخر 4 مباريات التي حقق فيها انتصارا وحيدا على القادسية وتعادلا أمام الاتحاد والشباب وخسر أمام الوحدة، بالإضافة إلى فقدانه فرصة المحافظة على لقب كأس الملك عقب خروجه مبكراً من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام ضيفه الفتح 2-صفر.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة وصيفه الذي سيقابل مضيفه القادسية. وفي المقابل يسعى الباطن إلى إيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرض له الفريق في المراحل الثلاث الماضية والتي كانت أمام ضيفيه النصر والاتحاد ومضيفه الشباب ليتراجع للمركز 13 برصيد 11 نقطة.

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