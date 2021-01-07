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الوحدة يتعادل مع الفتح ويهدر فرصة "الثالث"

سجل نياكاتي هدفا الغي بداعي التسلل

الوحدة يتعادل مع الفتح ويهدر فرصة "الثالث"

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الرياض - فيصل الحربي

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أوقف الفتح مسلسل انتصارات الوحدة بعدما أجبره على التعادل السلبي في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الوحدة قد نجح بتحقيق 4 انتصارات متتالية في المراحل الأربع الماضيه حينما فاز على الهلال والعين وأبها والاتفاق.

في حين حافظ الفتح على سجله خالياً من الخسائر للمباراة الثالثة على التوالي حيث انتصر في المرحلتين الماضيتين على الفيصلي وضمك. وشهد الشوط الأول أفضلية للوحدة الذي نجح مهاجمه المالي نياكاتي بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورد الفتح سريعاً وكاد لاعبه المغربي مراد باتنا أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي ابعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تواصلت المباراة بنفس الرتم حيث واصل الفريقان اغلاق مناطقهم الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وسنحت فرصة خطيرة للمالي نياكاتي مهاجم الوحدة الذي سدد كرةً قوية الا انها وجدت الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة. وعند الدقيقة 80 كاد الهولندي ميتشيل فريدي مهاجم الفتح أن يفتتح التسجيل حينما حول عرضية زميله مراد باتنة برأسه الا انها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي ابعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 19 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الفتح الى 17 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتا.

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