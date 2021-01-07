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فيتوريا: عشت لحظات "لا تنسى" مع النصر

روي فيتوريا
فيتوريا قاد النصر للفوز ببطولتين

فيتوريا: عشت لحظات "لا تنسى" مع النصر

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العربية.نت

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أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر المقال مؤخرا، امتنانه للفترة التي قضاها مع الفريق العاصمي بين عامي 2018 و2020.

واستطاع البرتغالي قيادة الفريق إلى التتويج ببطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018 - 2019 بفارق نقطة عن غريمه الهلال، وكأس السوبر السعودي 2020 على حساب نادي التعاون.

وكتب فيتوريا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": في هذا اليوم قبل عامين، وقعت مدربا للنصر، وهناك عشت رحلة جميلة على مستوى الفريق بشكل عام وبشكل شخصي، فبعد فوزي ببطولتين ولحظات لا تنسى، ما زلت هنا أنتظر بعض القرارات.

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