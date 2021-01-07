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كييزا يسجل ثنائية ويعرّض ميلان للخسارة الأولى في الموسم

سجل كييزا ثنائية

كييزا يسجل ثنائية ويعرّض ميلان للخسارة الأولى في الموسم

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روما - د ب أ

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ألحق فريق يوفنتوس الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم بعد أن تغلب عليه 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 18 وتعادل ميلان بهدف سجله ديفيد كالابريا في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 62، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 76. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الأولى لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع، فيما أصبح هذا الانتصار هو الثامن ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ست.

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