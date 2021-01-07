"الواعد" ديالو لاعباً لمانشستر يونايتد حتى 2025

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الجناح الواعد أماد ديالو من أتالانتا الإيطالي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما والقادم من ساحل العاج عقدا حتى يونيو 2025. ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد وافق على دفع 21 مليون يورو، وتشمل الصفقة كذلك 20 مليون يورو لبنود أخرى.

وقال يونايتد إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الناديين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في أكتوبر الماضي بينما تم الاتفاق الآن على كافة البنود الشخصية للتعاقد وإنهاء تصاريح العمل المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وقال أولي غونار سولشار مدرب يونايتد "نتابع أماد منذ فترة طويلة وشاهدته بنفسي وأعتقد أنه واحد من أفضل المواهب الواعدة في اللعبة. سيستغرق الأمر بعض الوقت للانسجام مع الفريق لكن سرعته ورؤيته وقدراته الرائعة بالكرة ستساعده على التأقلم. يملك كل المواهب في كرة القدم الحديثة مما يؤهله ليكون لاعبا في مانشستر يونايتد لسنوات قادمة".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري متساويا مع ليفربول المتصدر برصيد 33 نقطة لكنه لعب 16 مباراة مقابل 17 لحامل اللقب. ويستضيف واتفورد في كأس الاتحاد يوم السبت.