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أستون فيلا يعلن خوضه مباراة ليفربول بـ "الشبان" في كأس إنجلترا

من مباراة السباعية الشهيرة

أستون فيلا يعلن خوضه مباراة ليفربول بـ "الشبان" في كأس إنجلترا

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي أستون فيلا أنه سيدفع بفريق الشباب في مواجهة ليفربول المقررة، اليوم الجمعة، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك إثر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في نادي أستون فيلا.

واضطر أستون فيلا لإغلاق ملعب التدريب أمس الخميس، معلنا أن عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأول والإداريين أصيبوا بالعدوى. وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أنه "يعمل بشكل وثيق" مع النادي لضمان إقامة المنافسات في مواعيدها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المدير الفني دين سميث لن يقود فريق الشباب في مباراة اليوم، وأن جميع لاعبي الشباب خضعوا لفحوص فيروس كورونا، وبعدها اتخذ قرار إقامة المباراة في موعدها.

وتأثرت مباريات أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ألغيت مباراة فريق الدرجة الثالثة شروزبري تاون أمام ساوثهامبتون، التي كانت مقررة غدا السبت.

كذلك سيدفع نادي ديربي كاونتي بفريق من الشباب، وسيغيب عنه واين روني المدرب المؤقت وكذلك لاعبون من الفريق الأول، بسبب انتشار العدوى في مركز التدريب.

وجاء ذلك استمرارا لتأثر منافسات كرة القدم الإنجليزية من أزمة الوباء في الأسابيع الأخيرة، وقد تأجلت أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون.

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