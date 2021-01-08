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أياكس يتعاقد مع الإيفواري هالر

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أياكس يتعاقد مع الإيفواري هالر

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أمستردام - رويترز

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قال أياكس أمستردام متصدر دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تعاقد مع المهاجم سيباستيان هالر لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي لمدة أربعة أعوام ونصف.

وبهذا يعود هالر (26 عاما) المولود في فرنسا إلى الدوري الهولندي، حيث سبق وأحرز 51 هدفا مع فريق أوتريخت ما بين 2014 و2017 وأيضا يجدد العلاقة مع إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي الذي عمل تحت قيادته عندما كان مدربا لأوتريخت.

وكان هالر الذي يلعب لمنتخب ساحل العاج انضم إلى وست هام يونايتد قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني في 2019. وأحرز 13 هدفا في 41 مباراة مع النادي اللندني من بينهم ثلاثة أهداف خلال الموسم الحالي.

وسيكون بوسع هالر اللعب في صفوف فريقه الجديد في مواجهة قمة البطولة مع أيندهوفن بعد غد الأحد.

وقال هالر عبر تلفزيون أياكس "حلمي هو اللعب وهز الشباك يوم الأحد. "في هذا النادي يمكنني المنافسة في دوري أبطال أوروبا والتنافس على الألقاب في كل موسم وتناسبني عقلية الفوز السائدة في صفوف النادي".

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