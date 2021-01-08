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إصابة مدافع يوفنتوس دي ليخت بفيروس كورونا

مشاركته أمام فيورنتينا

إصابة مدافع يوفنتوس دي ليخت بفيروس كورونا

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ميلان - فرانس برس

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أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، الجمعة، عن إصابة قلب دفاعه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب على موقعه الرسمي "يعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بكوفيد 19. لقد وُضِع اللاعب في الحجر الصحي".

وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الإيطالي.

وغاب عن اللقاء في ميلان المدافع البرازيلي أليكس ساندرو لإصابته أيضا بفيروس كورونا الذي طال سابقا نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا. وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ إنه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.

وبعد لقاء جنوى الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحل يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفا على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي في 20 الحالي ضمن الكأس السوبر.

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