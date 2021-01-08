الباطن يفرض التعادل على الهلال ويعرضه للتعثر الثالث توالياً

واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله مع الباطن 2-2 وهو التعادل الثالث توالياً، في المواجهة التي أقيمت في حفر الباطن، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح الهلال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي حيث تعادل أمام اتحاد جدة والشباب 1-1 وتعادل أمام الباطن 2-2.

وقدّم الباطن أداءً مميزاً في الشوط الأول على الرغم من السيطرة الهلالية المطلقة، حيث سنحت له أولى الفرص مبكراً حينما سدد لاعبه سالم الدوسري كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى بها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه محمد كنّو بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالله عطيف ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية لتسكن شباك الباطن.

وانتظر الباطن حتى الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيل الباطن هدف التعادل عن طريق لاعبه الهولندي يوسف الجبلي الذي أكمل تمريرة مواطنه محمد الرياحي بقدمه لتستقر في شباك الحارس الهلالي حبيب الوطيان.

ورد الهلال سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 43 حيث تمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تابع رأسية زميله محمد كنّو العائدة من القائم ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة حيث تمكن الباطن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 61 عن طريق مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز الذي ارتقى لعرضية زميله يوسف الجبلي وحول الكرة برأسه في شباك الهلال.

وواصل الهلال سيطرته بحثاً عن الهدف الثالث وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الفرنسي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله الايطالي جوفينكو ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه محمد كنّو أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الباطن استغلال اندفاع الباطن وأهدر لاعبه محمد الرياحي هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله يوسف الجبلي ليسدد الكرة إلا أنها اصابت العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة كثًف الهلال هجومه بحثاً عن هدف الفوز إلا أن مدافعي الباطن وحارسهم نجحوا في ايقاف خطورة الهلال لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 25 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً، وبفارق 3 نقاط عن أهلي جدة الذي سيلاقي القادسية في وقتٍ لاحق من مساء اليوم، وارتفع رصيد الباطن الى 12 نقطة ليتقدم للمركز 12 مؤقتاً.