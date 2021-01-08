الشباب يبحث عن نفسه أمام الاتفاق.. والتعاون يصطدم بالرائد

يسعى الشباب لاستعادة توازنه وخطف الوصافة حينما يستضيف الاتفاق على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع التعاون لمواصلة انطلاقته حينما يواجه غريمه التقليدي الرائد، وفي مكة يبحث اتحاد جدة عن مواصلة تألقه حينما يواجه ضيفه ضمك، في ختام المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض يسعى الشباب لاستعادة توازنه وخطف الوصافة حينما يستضيف الاتفاق.

وتراجعت نتائج الشباب في مبارياته الأخيرة وهو ما جعل الإدارة تصدر قرارا بإقالة البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق عقب الخروج من البطولة العربية يوم الاثنين الماضي عقب الخسارة من الاتحاد 2-1 في نصف النهائي.

وكلفت الإدارة الشبابية مدرب درجة الشباب بالنادي الإسباني كارلوس هيرنانديز والذي سيخوض اختباره الأول بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات والتي ستعيد الفريق للمركز الثاني.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات التي ستصعد به للمركز الثالث في حال فوزه على الشباب.

وتوقفت انتصارات الاتفاق حينما خسر في المرحلة الماضية أمام ضيفه الوحدة 2-1 ليتراجع للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته حينما يواجه غريمه التقليدي الرائد المتعثر هذا الموسم.

ونجح التعاون في تعويض خسارته أمام العين في المرحلة قبل السابقة حينما اكتسح مضيفه أهلي جدة بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 17 نقطة ليبقى في المركز السادس.

وفي المقابل يسعى الرائد لاستعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر التي اقترب منها كثيراً.

وتراجع أداء الرائد كثيراً في المراحل الأخيرة حيث لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 6 مباريات بعد تعادله في مباراتين وخسارته 4 مباريات ليتراجع للمركز 12 برصيد 12 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يتطلع اتحاد جدة لمواصلة تألقه حينما يستضيف ضمك الجريح.

ويعيش الاتحاد فترةً ذهبية بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي الذي نجح بقيادة الفريق للوصول للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية العربية عقب فوزه على الشباب 2-1 في نصف النهائي.

ويأمل الاتحاد في استغلال تعثر المتصدر الهلال ووصيفه الأهلي وتحقيق فوزٍ يقربه كثيراً من فرق الصدارة حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وفي المقابل يسعى ضمك للخروج من أزمة الخسائر التي لازمته هذا الموسم والتي وضعته في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. وقررت إدارة ضمك إقالة الجزائري نور الدين بن زكري مدرب الفريق عقب الخسارة من الفتح في المرحلة الماضية.