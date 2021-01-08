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القادسية يدك الأهلي بثلاثية.. ويحرمه فرصة معادلة الهلال

أسبريا بعد الهدف الأول

القادسية يدك الأهلي بثلاثية.. ويحرمه فرصة معادلة الهلال

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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استعاد القادسية نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه أهلي جدة 3-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرّط الأهلي للمرة الثانية على التوالي في استغلال تعثر المتصدر الهلال الذي تعادل مع الباطن عصر اليوم، حيث خسر بذات النتيجة التي خسر فيها لقاء التعاون الماضي.

وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي نجح بإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، حيث سجّل الكولومبي دانيلو آسبريلا الهدف الأول عند الدقيقة 12 حيث تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة لتسكن شباك الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 45+3 نجح مهاجم القادسية عبدالرحمن اليامي بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي بقدمه في شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وحاول الوصول لمرمى الحارس فيصل مسرحي أكثر من مرة إلا أن محاولاته الهجومية كانت خجولة ولم تشكل خطراً على مرمى القادسية.

وعند الدقيقة 76 تمكن لاعب القادسية حسن العمري من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله اسبريلا ليخترق دفاع الأهلي ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل القادسية خطورته وكاد لاعبه حسن العمري أن يسجل الهدف الرابع حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم الأهلاوي.

وعند الدقيقة 88 سجّل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله الغاني صامويل أوسو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 17 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي الأهلي على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً.

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