النصر يواصل انتفاضته ويكتسح العين بثلاثية نظيفة

واصل النصر انتفاضته بعد تحقيقه انتصاره الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد فوزه على ضيفه العين 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك" في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر بتحقيق فوزه الأول على ملعبه مرسول بارك بمسماه الجديد، حيث سبق أن حقق انتصاراً وحيداً على الهلال حينما كان الملعب للأخير.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وبحث عن هدفٍ مبكر وكان قريباً من ذلك حينما اخترق لاعبه خالد الغنّام دفاع العين وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس أمين بخاري الذي تصدى لها.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه المغربي نور الدين مرابط هدفاً محققاً بعدما تابع تسديدة زميله خالد الغنّام العائدة من الحارس أمين بخاري ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 46 بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه نور الدين مرابط هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الخيبري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس أمين بخاري الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 نجح الأرجنتيني مارتينيز لاعب النصر بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله خالد الغنّام بقدمه في شباك العين.

ولم يتوقف هجوم النصر وتمكن لاعبه سامي النجعي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 82 بعد تلقيه كرة بالخطأ من دفاع العين ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 14 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي العين على رصيده السابق ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.