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الياباني كوبو ينضم إلى خيتافي بنظام الإعارة

لعب كولو الدور الأول مع فياريال

الياباني كوبو ينضم إلى خيتافي بنظام الإعارة

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برشلونة - د ب أ

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أعار فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاعبه الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو إلى فريق خيتافي، وفقا لما ذكره الناديان اليوم الجمعة.

وذكر بيان أن الناديين توصلا لاتفاق لإعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري. وقدم كوبو، 19 عاما، أداء رائعا خلال فترة إعارته في مايوركا الموسم الماضي ولكن بعدما هبط الفريق ألغى الريال إعارته واستدعاه ثم أعاره لفريق فياريال. ومع فريق فياريال، الذي يدربه أوناي إيمري، لم يبدأ اللاعب سوى في مباراتين فقط لذلك استدعاه ريال مدريد وإعاره لفريق آخر.

وأكد خيتافي الصفقة، وكتب على تويتر " أهلا بك في عائلة الزرق". وهذه هي الصفقة الثانية التي يبرمها خيتافي على سبيل الإعارة خلال ثلاثة أيام. وكان خيتافي أعلن أمس الأول الأربعاء أن كارلوس ألينا لاعب برشلونة سينضم للفريق حتى الصيف المقبل.

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