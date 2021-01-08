  • مباشر
اللغة

ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار

ساينز خلال المرحلة السادسة

ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار

متابع الغاء المتابعة

حائل - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أحرز حامل اللقب الإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني المرحلة السادسة من رالي داكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وقطع ساينز، الفائز في المرحلة الأولى يوم الاثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها 100 كيلومتر، بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة يوم الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وبقي بيترهانسل "سيد داكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الإسباني جوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة. وقطع باريدا (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوستوانا سائق ياماها و53 ثانية عن الأسترالي دانيال ساندز (كاي تي أم). أما بطل عامي 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) فارتقى إلى صدارة الترتيب العام بعدما حل سابعًا اليوم، متقدمًا بفارق دقيقتين و16 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي تعرض لكسر في أنفه وإصابة في كاحله خلال حادث في المرحلة الخامسة يوم الخميس لم يمنعاه من الفوز بها، فيما اكتفى اليوم بالمركز السابع عشر.

فيما تراجع متصدر الترتيب مع نهاية يوم أمس الفرنسي كزافييه دو سولتريه إلى المركز الخامس بعدما حل في المركز 14 اليوم، أما حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك فتراجع إلى المركز الثالث عشر متأخرًا بـ19 دقيقة و56 ثانية عن برايس. وأكد الأخير أن الجميع استفاد من تقصير المرحلة قبل دخول يوم الاستراحة غدًا السبت في حائل "هذان الشابان خلفي كانا رائعين طوال اليوم، السرعة كانت هائلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر

الأكثر قراءة

بنزيمة يخضع للمحاكمة بتهمة بنزيمة يخضع للمحاكمة بتهمة "الابتزاز الجنسي"
فيتوريا: عشت لحظات فيتوريا: عشت لحظات "لا تنسى" مع النصر
كبوها: الأندية سددت 100 مليون ريال في الأيام الماضية كبوها: الأندية سددت 100 مليون ريال في الأيام الماضية
النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية
أرسنال يحصل على قرض بقيمة 120 مليون إسترليني أرسنال يحصل على قرض بقيمة 120 مليون إسترليني
أهلي جدة يبحث عن استعادة توازنه أمام القادسية أهلي جدة يبحث عن استعادة توازنه أمام القادسية

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد