ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار

أحرز حامل اللقب الإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني المرحلة السادسة من رالي داكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وقطع ساينز، الفائز في المرحلة الأولى يوم الاثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها 100 كيلومتر، بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة يوم الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وبقي بيترهانسل "سيد داكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الإسباني جوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة. وقطع باريدا (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوستوانا سائق ياماها و53 ثانية عن الأسترالي دانيال ساندز (كاي تي أم). أما بطل عامي 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) فارتقى إلى صدارة الترتيب العام بعدما حل سابعًا اليوم، متقدمًا بفارق دقيقتين و16 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي تعرض لكسر في أنفه وإصابة في كاحله خلال حادث في المرحلة الخامسة يوم الخميس لم يمنعاه من الفوز بها، فيما اكتفى اليوم بالمركز السابع عشر.

فيما تراجع متصدر الترتيب مع نهاية يوم أمس الفرنسي كزافييه دو سولتريه إلى المركز الخامس بعدما حل في المركز 14 اليوم، أما حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك فتراجع إلى المركز الثالث عشر متأخرًا بـ19 دقيقة و56 ثانية عن برايس. وأكد الأخير أن الجميع استفاد من تقصير المرحلة قبل دخول يوم الاستراحة غدًا السبت في حائل "هذان الشابان خلفي كانا رائعين طوال اليوم، السرعة كانت هائلة".