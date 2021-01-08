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طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي

كيال مع فلادان خلال حصة تدريبية سابقة

طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي

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العربية.نت

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أعلن طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، استقالته من منصبه وذلك عقب الخسارة الثانية على التوالي أمام القادسية في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب طارق كيال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: جماهير الأهلي كنت أتمنى أن أقدم شيء للأهلي ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والامكانيات مع هذه الإدارة محدودة، لا تستطيع تغير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق لذلك أقدم استقالتي من النادي راجياً ًالتوفيق لأهلينا في الأيام القادمة”.

وخسر الأهلي من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء يوم الجمعة، في المباراة تلك التي جمعت الفريقين بالجولة الـ12 من المسابقة.

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