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غياب فاردي وماديسون عن مواجهة ليستر

ثنائي ليستر

غياب فاردي وماديسون عن مواجهة ليستر

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ليستر - رويترز

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قال بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي إن المهاجم جيمي فاردي ولاعب الوسط جيمس ماديسون ربما سيحصلان على راحة ولن يلعبا في مواجهة ستوك سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا السبت.

وعانى فاردي، متصدر قائمة هدافي ليستر هذا الموسم برصيد 13 هدفا بجميع المسابقات، من إصابة أعلى الفخذ بينما يعاني ماديسون، الذي أحرز ستة أهداف وصنع مثلها، من مشكلة في الركبة. ولم يتدرب اللاعبان هذا الأسبوع.

وأبلغ روجرز الصحافيين "السؤالان سيكونان بشأن فاردي وماديسون. اللاعبان قاما بعمل رائع في المباريات الأخيرة على الرغم من مشاركتهما مصابين. "هذه ربما فرصة لمنحهما الوقت للتعافي والاستعداد... لأن مع تقارب المباريات فلم يحصلا على الوقت الكافي للتعافي".

وأشار روجرز إلى أن المدافع ريكاردو بيريرا سيغيب عن مباراة ستوك إذ يواصل التعافي من إصابة في الفخذ، بينما ستتم مراقبة حالة الوافد الجديد جنكيز أوندر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

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