فيفا يختبر التبديل الإضافي في حالة الإصابة بارتجاج بـ "مونديال الأندية"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيقوم بتجربة استخدام تبديل إضافي في حال وجود اشتباه في إصابة أحد اللاعبين بارتجاج في المخ خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر الشهر المقبل.

وذكر فيفا أن هذه الخطوة أعطت الأولوية لسلامة اللاعب، وأرسلت رسالة قوية مفادها أنه "إذا كانت هناك شكوك، يجب سحب اللاعب" من المباراة.

وسيكون بإمكان الفرق التي تشارك في البطولة التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل إجراء خمس تبديلات بشكل طبيعي، مثلما هو متعارف عليه في العديد من المسابقات خلال الموسم المتأثر بفيروس كورونا، بالإضافة لتبديل إضافي في حال احتمالية وجود لاعب مصاب بارتجاج في المخ. ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على استخدام التبديل الإضافي في ديسمبر الماضي.

وتشهد البطولة، التي ستجرى قرعتها يوم 19 يناير الجاري، مشاركة سبعة فرق أبرزها فريق بايرن ميونخ الألماني.