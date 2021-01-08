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قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات مثيرة

تتويج الأهلي

قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات مثيرة

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القاهرة - د ب أ

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أسفرت قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مجموعة من المباريات المثيرة في الطريق إلى الوصول لنهائي البطولة.

وكانت القرعة أجريت اليوم الجمعة في القاهرة وأسفرت عن وقوع الأهلي المصري حامل اللقب، في المجموعة الأولى بجانب فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

فيما جاء مازيمبي الكونغولي على رأس المجموعة الثانية التي ضمت أيضا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

فيما جاء الوداد المغربي على رأس المجموعة الثالثة بجانب فرق حوريا الغيني وبترو أتليتيكو الأنغولي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وجاء الترجي التونسي في المجموعة الرابعة، التي تعتبر أقوى المجموعات، حيث يتواجد بها الزمالك المصري، وصيف النسخة الماضية، ومولودية الجزائر وتينجويت السنغالي. وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 12 و13 فبراير المقبل، فيما يختتم دور المجموعات يومي 9 و10 أبريل المقبل.

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