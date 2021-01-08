مدرب وولفرهامبتون قلق من زيادة حالات كورونا في الدوري

أبدى نونو إسبيرتو سانتو مدرب وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قلقه من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأندية الإنجليزية ومن احتمال زيادة الأوضاع سوءا.

ويحيط الغموض بمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة بعد إعلان أستون فيلا عن وجود حالات إصابة بالعدوى. فيما لن تقام مباراة شروزبيري ضد ساوثهامبتون بسبب تفشي الفيروس في الفريق المنافس في الدرجة الثالثة. وتأجلت أربع مباريات في الدوري الممتاز وأكثر من 50 مباراة في الدرجات الأدنى بسبب الفيروس هذا الموسم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن نونو قوله "للأسف، سيتكرر الأمر. فقط انظروا إلى الأخبار. التوقعات رهيبة. الوضع سيزيد سوءا". ويلعب وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس في الدور الثالث بكأس الاتحاد اليوم الجمعة.

ويوم الثلاثاء أعلنت رابطة الدوري الممتاز عن 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس وهي الأعلى في أسبوع بعد كشفين في الأسبوع الماضي.

ويخضع اللاعبون والمدربون لاختبارين في الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بالعدوى في بريطانيا مما أجبر الحكومة على فرض العزل العام.