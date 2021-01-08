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مواجهات متباينة في قرعة كأس إسبانيا

من آخر تتويج بالبطولة في 2019

مواجهات متباينة في قرعة كأس إسبانيا

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مدريد - رويترز

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سيلتقي كورنيا قاهر العمالقة مع برشلونة في دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور الثالث.

وفجر الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة مفاجأة بالتغلب على متصدر دوري الدرجة الأولى 1-صفر منتصف الأسبوع وأسفرت القرعة عن مواجهة بملعبه ضد جاره فريق المدرب رونالد كومان في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيلعب أتلتيك بيلباو، الذي ينتظر مواجهة غريمه ريال سوسييداد في نهائي الكأس للموسم الماضي المؤجل حتى الآن بسبب وباء كوفيد-19، ضد إيبيزا من مفاجآت الدرجة الثالثة أيضا.

ونجح إيبيزا في اكتساح سيلتا فيغو المنافس في الدرجة الأولى 5-2 في الدور الثالث يوم الثلاثاء. ويحل سوسيداد ضيفا على قرطبة، بينما يستضيف بينيا ديبورتيبا، المنتمي لجزيرة إيبيزا أيضا، بلد الوليد. ويسافر ريال مدريد لمواجهة ألكويانو في فالنسيا، بينما يلعب ملقا ضد غرناطة في قمة أندلسية. وتقام المواجهات في أيام 16 و17 و20 و21 يناير الجاري.

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