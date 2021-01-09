الأحد.. استكمال منافسات رالي داكار في المرحلة السابعة

حظي المتسابقون في رالي داكار السعودية 2021 بالراحة اليوم السبت في مدينة حائل بعد أن أنهوا 6 مراحل متنوعة من السباق، بمرورهم على العديد من مناطق السعودية، وسط تنافس كبير في مختلف الفئات الـ6 التي يتضمنها الرالي هذا العام، الذي يقام للمرة الثانية على التوالي في السعودية.

وبعد مرور النصف الأول من مراحل السباق، يستعد المتسابقون للدخول في معترك النصف الثاني والأخير من السباق حيث يعد يوم الراحة الحالي في حائل فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس والتخطيط السليم لاستراتيجية المراحل المقبلة، وصيانة المركبات وإصلاحها قبل انطلاق الجولة السابعة من حائل وتنتهي في سكاكا.

وبالنظر إلى المراحل السابقة، فإن شكل المنافسة بدأ في التشكل إلى حد ما، ففي "فئة السيارات" يحتدم الصراع بين الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل بطل رالي داكار سابقاً 13 مرة، ومن خلفه يأتي ملاحقه القطري ناصر العطية بفارق ست دقائق عن بيترهانسل، ثم الإسباني كارلوس ساينز بطل رالي "داكار السعودية 2020 "، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام، ولكن بفارق 40 دقيقة عن بيترهانسل.

وفي "فئة الدراجات النارية"، عاد الأسترالي توبي برايس إلى صدارة الترتيب العام، بعد مرحلةٍ سادسةٍ شرسة أنهاها سابعاً، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتلّ التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث. وتبقى كل الاحتمالات واردة في "فئة الدراجات النارية"، إذ لا يفصل برايس المتصدر عن ريكي برابيك بطل العام الماضي، وصاحب الترتيب الثالث عشر حالياً سوي 20 دقيقة فقط.

وتشهد "فئة الدراجات الرباعية" سيطرةً أرجنتينية في المركزين الأول والثاني، حيث يتصدر نيكولاس كافيلياسو الترتيب العام، ويأتي مواطنه مانويل اندوخار في المركز الثاني، ثم الفرنسي ألكساندر جيرو في المركز الثالث، ولكن التشيلي جيوفاني أنريكو لا يزال منافسًا قويًا، حيث يأتي رابعاً بأقل من خمس دقائق عن جيرو.

وفي "فئة المركبات الصحراوية الخفيفة"، يواصل الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو البالغ من العمر 18 عاماً، صناعة اسمه في داكار، بعد أن أصبح أصغر متسابق يفوز بإحدى مراحل الرالي الدولي الكبير عبر تاريخه الطويل. ويتصدر البولندي آرون دومزالا صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، بفارق 40 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز صاحب المركز الثاني، ويأتي من بعدهم الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو.

وتسيطر الفرق الروسية على "فئة الشاحنات"، باحتلالها المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام، حيث يحتل فريق ديميتري سوتنيكوف المركز الأول، ثم فريق أنطون شيبالوف، ثانيًا، وفريق آيرات مارديف في المركز الثالث.

وعلى الرغم من السيطرة الروسية على مراكز المقدمة، إلا أن المنافسة لا تزال مستمرة على مستوى السباق بشكل عام، إذ يبتعد الفريق التشيكي مارتن ماسيك صاحب المركز الرابع، بفارق دقيقة واحدة عن صاحب المركز الثالث فريق مارديف، كما يتواجد مواطنه فريق أليس لوبريس بفارق خمس دقائق عن الثالث أيضًا.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الماراثونية التي ستنطلق غدًا من حائل إلى سكاكا، ستمتد لمسافة تبلغ 737 كيلومترا، منها 471 كيلومترا مرحلة خاصة، وبسبب كونها مرحلةً ماراثونية، فسيكون الدخول للمناطق المخصصة للعمل على المركبات ممنوعاً على أي شخصٍ آخر بخلاف المتنافسين.