سيرينا وأوساكا تستعدان لـ "أستراليا المفتوحة" في أديليد

قال الاتحاد الأسترالي للتنس، اليوم السبت، إن اللاعبتين سيرينا وليامز وناعومي أوساكا ستشاركان في بطولة استعراضية في مدينة أديليد إلى جانب النجمين رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى التي تنطلق في ملبورن في الثامن من فبراير المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة ثمانية لاعبين في أديليد في 29 يناير الجاري أي قبل أسبوع واحد من انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب ملبورن بارك.

وفي وقت سابق قال ستيف تايلي مدير أستراليا المفتوحة، إن اللاعبتين آشلي بارتي وسيمونا هاليب ستشاركان أيضا في البطولة الاستعراضية في أديليد التي تأكدت أيضا مشاركة بطل أمريكا المفتوحة النمساوي دومينيك تيم فيها كثالث لاعب.

وستستضيف المدينة أيضا بطولة أديليد الدولية للسيدات في الأسبوع التالي بعد أستراليا المفتوحة بينما يسعى الاتحاد الأسترالي للتنس لمنح اللاعبات أي فرصة ممكنة للمنافسة في بطولات بعد السفر إلى أستراليا والخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وستقام بطولة كأس اتحاد المحترفين في ملبورن بمشاركة نادال وديوكوفيتش وتيم قبل أستراليا المفتوحة أيضا.