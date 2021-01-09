  • مباشر
اللغة

سيرينا وأوساكا تستعدان لـ "أستراليا المفتوحة" في أديليد

مواجهتهما الشهيرة في 2019

سيرينا وأوساكا تستعدان لـ "أستراليا المفتوحة" في أديليد

متابع الغاء المتابعة

ملبورن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الاتحاد الأسترالي للتنس، اليوم السبت، إن اللاعبتين سيرينا وليامز وناعومي أوساكا ستشاركان في بطولة استعراضية في مدينة أديليد إلى جانب النجمين رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى التي تنطلق في ملبورن في الثامن من فبراير المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة ثمانية لاعبين في أديليد في 29 يناير الجاري أي قبل أسبوع واحد من انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب ملبورن بارك.

وفي وقت سابق قال ستيف تايلي مدير أستراليا المفتوحة، إن اللاعبتين آشلي بارتي وسيمونا هاليب ستشاركان أيضا في البطولة الاستعراضية في أديليد التي تأكدت أيضا مشاركة بطل أمريكا المفتوحة النمساوي دومينيك تيم فيها كثالث لاعب.

وستستضيف المدينة أيضا بطولة أديليد الدولية للسيدات في الأسبوع التالي بعد أستراليا المفتوحة بينما يسعى الاتحاد الأسترالي للتنس لمنح اللاعبات أي فرصة ممكنة للمنافسة في بطولات بعد السفر إلى أستراليا والخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وستقام بطولة كأس اتحاد المحترفين في ملبورن بمشاركة نادال وديوكوفيتش وتيم قبل أستراليا المفتوحة أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي
ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار
ليفربول يهزم ليفربول يهزم "شبان" أستون فيلا برباعية ويصعد إلى الدور المقبل
مونشنغلادباخ يعرض بايرن لخسارته الثانية في الدوري مونشنغلادباخ يعرض بايرن لخسارته الثانية في الدوري
الثلوج تعطل رحلة ريال مدريد إلى بامبلونا الثلوج تعطل رحلة ريال مدريد إلى بامبلونا
الباطن يفرض التعادل على الهلال ويعرضه للتعثر الثالث توالياً الباطن يفرض التعادل على الهلال ويعرضه للتعثر الثالث توالياً

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد