غروس يعيد شالكه إلى الانتصارات بعد عام

سجل الأميركي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4 - صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق شالكه أول فوز له منذ يناير 2020 كما ذاق طعم النصر للمرة الأولى منذ 30 مباراة. وتجنب شالكه عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965 - 1966 دون أن يحقق أي انتصار.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على كولن 5 - صفر وانتراخت فرانكفورت على مضيفه ماينز 2 - صفر وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورغ 2 - 2 وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 - 1.

وسجل هوب أول هدف له في البوندسليغا في الشوط الأول على عكس سير اللعب ثم سجل هدفين آخرين في الشوط الثاني وتكفل أمين حارث بالهدف الرابع لشالكه. وابتعد شالكه تحت قيادة مدربه السويسري الجديد كريستيان غروس عن قاع الترتيب وتقدم للمركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ماينز الذي تراجع للمركز الأخير فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

واكتسح فرايبورغ ضيفه كولن بخمسة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرايبورغ بهدفين حملا توقيع ايرميدين ديميروفيتش ونيكولاس هوفلر في الدقيقتين 18 و39.

وفي الشوط الثاني سجل رونالد سالاي وفيليب لينهارت ولوكاس هويلير ثلاثة أهداف في الدقائق 59 و69 و79. وعمق آينتراخت فرانكفورت جراح مضيفه ماينز وفاز عليه بهدفين حملا توقيع أندريه سيلفا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 24 و73. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ماينز عند ست نقاط في المركز الأخير.

وتعادل فولفسبورغ بعشرة لاعبين مع مضيفه يونيون برلين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن يونيون صاحب المركز الرابع. وتقدم ريناتو ستيفن بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة العاشرة ثم تعادل شيرالدو بيكر ليونيون في الدقيقة 29.

وتعرض ماكسيميليان أرنولد لاعب فولفسبورغ للطرد في الدقيقة 50 وبعدها بدقيقتين فقط أضاف روبرت أندريش الهدف الثاني ليونيون لكن فوتر فيغورست تمكن من معادلة النتيجة للفريق الضيف في الدقيقة 66 من ضربة جزاء. وتعادل ليفركوزن بهدف لمثله مع فيردر بريمن ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث مقابل 15 نقطة لبريمن في المركز الثالث عشر. وتقدم عمر توبراك بهدف لبريمن في الدقيقة 52 ثم تعادل باتريك ستشيك لليفركوزن في الدقيقة 70.