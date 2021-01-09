مونشنغلادباخ يعرض بايرن لخسارته الثانية في الدوري

قلب فريق بوروسيا مونشنغلاباخ تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وليون غوريتسكا في الدقيقة 26، قبل أن يسجل بوروسيا مونشنغلادباخ هدفين متتاليين عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقتين 36 والأخيرة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بالتعادل 2 - 2. وفي الشوط الثاني سجل بوروسيا مونشنغلادباخ الهدف الثالث في الدقيقة فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 49.

وبات فريق بايرن ميونخ مهددا بفقدان صدارة الترتيب بعدما توقف رصيده عند 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزيغ الذي يواجه بوروسيا دورتموند غدا السبت. في المقابل رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.