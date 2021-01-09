  • مباشر
اللغة

مونشنغلادباخ يعرض بايرن لخسارته الثانية في الدوري

الهدف الثالث

مونشنغلادباخ يعرض بايرن لخسارته الثانية في الدوري

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قلب فريق بوروسيا مونشنغلاباخ تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وليون غوريتسكا في الدقيقة 26، قبل أن يسجل بوروسيا مونشنغلادباخ هدفين متتاليين عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقتين 36 والأخيرة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بالتعادل 2 - 2. وفي الشوط الثاني سجل بوروسيا مونشنغلادباخ الهدف الثالث في الدقيقة فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 49.

وبات فريق بايرن ميونخ مهددا بفقدان صدارة الترتيب بعدما توقف رصيده عند 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزيغ الذي يواجه بوروسيا دورتموند غدا السبت. في المقابل رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر

الأكثر قراءة

طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي
الباطن يفرض التعادل على الهلال ويعرضه للتعثر الثالث توالياً الباطن يفرض التعادل على الهلال ويعرضه للتعثر الثالث توالياً
ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار ساينز يحرز المرحلة السادسة في رالي داكار
فيفا يختبر التبديل الإضافي في حالة الإصابة بارتجاج بـ فيفا يختبر التبديل الإضافي في حالة الإصابة بارتجاج بـ "مونديال الأندية"
النصر يواصل انتفاضته ويكتسح العين بثلاثية نظيفة النصر يواصل انتفاضته ويكتسح العين بثلاثية نظيفة
الثلوج تعطل رحلة ريال مدريد إلى بامبلونا الثلوج تعطل رحلة ريال مدريد إلى بامبلونا

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد