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نيوكاسل ينفي مخالفة أحد لاعبيه إجراءات الحجر الصحي

سانت ماكسيمين في تدريب سابق

نيوكاسل ينفي مخالفة أحد لاعبيه إجراءات الحجر الصحي

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نيوكاسل - رويترز

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نفى نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن يكون جناحه الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين خالف الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي بعد أن ظهرت صورة له مع أحد المشجعين في متجر للتجزئة الأسبوع الماضي.

وقال نيوكاسل في بيان "بناء على طلب من وسائل إعلام يستطيع نيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن سانت-ماكسيمين لم يخالف أي إجراءات تتعلق بالحجر الصحي خلال زيارة قام بها لأحد متاجر التجزئة في نيوكاسل مساء الخميس الماضي".

وأضاف البيان "سيواصل آلان التزامه بإجراءات الحجر الصحي والإرشادات الخاصة بجائحة كوفيد-19 وسيتبع الخطوات الخاصة بالعودة للتدريبات، النادي يعتبر هذا الأمر منتهيا ولن يعلق عليه بعد ذلك".

وكان نيوكاسل أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز تتفشي فيه العدوى بالفيروس سريع الانتشار في وقت سابق من الموسم الحالي ما تسبب في إغلاق مقره التدريبي لمدة 10 أيام.

وسيغيب سانت-ماكسيمين الذي أصيب في وقت سابق بالفيروس عن مباراة فريقه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال في وقت لاحق من اليوم السبت.

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