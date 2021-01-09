"المخضرم" داميانوفيتش ينضم إلى كيتشي

انضم المهاجم المخضرم ديان داميانوفيتش القادم من الجبل الأسود إلى نادي كيتشي المنافس في دوري الأضواء لكرة القدم في هونغ كونغ وكله أمل في أن يصبح الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا للعبة الشعبية.

وأعلن النادي اليوم السبت، أن داميانوفيتش (39 عاما) سينضم إلى زملائه الجدد مطلع فبراير المقبل بعد إتمام فترة العزل الصحي.

وحاليا يحتل داميانوفيتش المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال آسيا بعد الكوري الجنوبي لي دونغ-غوك الذي اعتزل اللعب مؤخرا.

وأحرز داميانوفيتش الذي توج بلقب الدوري الكوري الجنوبي ثلاث مرات مع إف.سي سول 36 هدفا في البطولة الآسيوية الأولى للأندية ويتخلف بفارق هدف واحد فقط عن لي دونغ-غوك وسيشارك في البطولة خلال الموسم الحالي مع فريقه الجديد.

وبسبب زيادة عدد فرق دوري أبطال آسيا في 2021 إلى 40 فريقا ضمن كيتشي الظهور في دور المجموعات تلقائيا بعد تتوجه بلقب الدوري الممتاز في هونغ كونغ الموسم الماضي.

ولم يسبق لداميانوفيتش التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكنه اقترب من ذلك في 2013 عندما قاد سول إلى النهائي قبل الخسارة أمام قوانغتشو إيفرغراند الصيني.

وأمضى داميانوفيتش الموسم الماضي في صفوف دايغو الكوري الجنوبي وسبق له أيضا اللعب في صفوف سوون بلووينغز في كوريا الجنوبية وفي فريقي جيانغسو وبكين غوان في الصين.