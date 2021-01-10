  • مباشر
اللغة

أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيوكاسل

هدف أوباميانغ

أرسنال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نيوكاسل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هز إميل سميث-رو وزميله بيير-إيمريك أوباميانغ الشباك في الوقت الإضافي ليستهل فريق المدرب ميكيل أرتيتا حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بفوز صعب 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدور الثالث على ملعب الامارات اليوم السبت.

ونال البديل سميث-رو بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل خشن على ماثيو لونغستاف قبل أن يخفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد مراجعة تقنية الفيديو. وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما الهدف الافتتاحي بعد تبادل للكرة مع ألكسندر لاكازيت. وأضاف أوباميانغ الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمدد سجل انتصارات أرسنال إلى أربع مباريات في كل المسابقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

غروس يعيد شالكه إلى الانتصارات بعد عام غروس يعيد شالكه إلى الانتصارات بعد عام
عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو
الغيابات تؤرق بيرلو قبل مواجهة ساسولو الغيابات تؤرق بيرلو قبل مواجهة ساسولو
إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان بعد غيابه عن 11 مباراة إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان بعد غيابه عن 11 مباراة
"هاتريك" النصيري يمنح إشبيلية نقاط سوسييداد
اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد