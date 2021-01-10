  • مباشر
اللغة

ميلان يتعافى من خسارة يوفنتوس ويتمسك بالصدارة

فرحة هدف كيسييه الثاني

ميلان يتعافى من خسارة يوفنتوس ويتمسك بالصدارة

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ستعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 - صفر على تورينو اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 - 1 .

على استاد "سان سيرو" في مدينة ميلانو ، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 - 3 في المرحلة الماضية.

وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس ، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين 25 و36 من ضربة جزاء. ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة ، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

غروس يعيد شالكه إلى الانتصارات بعد عام غروس يعيد شالكه إلى الانتصارات بعد عام
عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو
الغيابات تؤرق بيرلو قبل مواجهة ساسولو الغيابات تؤرق بيرلو قبل مواجهة ساسولو
إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان بعد غيابه عن 11 مباراة إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان بعد غيابه عن 11 مباراة
"هاتريك" النصيري يمنح إشبيلية نقاط سوسييداد
اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك اتحاد جدة يقتحم المنافسة بفوز صعب على ضمك

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد