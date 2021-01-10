ميلان يتعافى من خسارة يوفنتوس ويتمسك بالصدارة

ستعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 - صفر على تورينو اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 - 1 .

على استاد "سان سيرو" في مدينة ميلانو ، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 - 3 في المرحلة الماضية.

وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس ، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين 25 و36 من ضربة جزاء. ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة ، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.