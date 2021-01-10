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يونايتد يلتحق بالمتأهلين إلى الدور الرابع في كأس إنجلترا

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يونايتد يلتحق بالمتأهلين إلى الدور الرابع في كأس إنجلترا

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مانشستر - رويترز

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أحرز سكوت مكتوميناي هدفا ضربة رأس مبكرة ليقود مانشستر يونايتد للتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد التفوق 1-صفر على واتفورد في أولد ترافورد اليوم السبت.

وبعدما ارتدى شارة القيادة لأول مرة، ارتقى مكتوميناي لركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، ورغم أن ضربة الرأس كانت تفتقر للقوة فإنها اجتازت الحارس دانييل باتشمان في الدقيقة الخامسة.

وأجرى يونايتد تسعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة الأسبوع الماضي، وعانى الفريق من غياب التنظيم بعض الشيء.

وسيطر واتفورد، الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية بعدما هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، على آخر 15 دقيقة من الشوط الأول لكنه واجه صعوبات في تسديد كرات خطيرة.

واتجه يونايتد إلى الهجمات المرتدة لكن رغم إشراك لاعبين أصحاب خبرة مثل الإسباني خوان ماتا والهولندي دوني فان دي بيك، فلم يحصل المهاجم الوحيد ميسون غرينوود على الكثير من الفرص.

وصنع البديل كين سيما لاعب واتفورد بعض الخطورة من ركلات ثابتة قرب النهاية، لكن الأسكتلندي مكتوميناي (24 عاما) لاعب الوسط بذل مجهودا ضخما في منتصف الملعب وساهم في نجاح يونايتد في الحفاظ على التقدم وضمان الظهور في قرعة الدور الرابع يوم الاثنين.

وقال مكتوميناي لشبكة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "لقد بدأنا بشكل رائع حقا، ولعبنا بقوة في أول نصف ساعة وكنا نمرر الكرات بشكل مميز ولعبنا بشكل تعاوني".

وأكد اللاعب الأسكتلندي فخره بارتداء الشارة وقال "عندما أبلغني المدرب كانت لحظة لا تصدق. أنا هنا منذ كان عمري خمس سنوات لذا أرتبط بالنادي منذ 18 أو 19 عاما وهذا فخر كبير. أنا أحب هذا النادي ولقد قضيت عمري كله هنا".

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