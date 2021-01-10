"الكفاءة المالية": 3 متطلبات رئيسية للحصول على الشهادة

أعلنت لجنة الكفاءة المالية يوم السبت إتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على الشهادة بالحصول عليها بعد تحقيق 3 متطلبات رئيسية.

وفي بيانها أوضحت اللجنة المتطلبات الثلاث وهي، سداد جميع الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 3 أكتوبر 2020 دون جدولة، وسداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020 لنشاط كرة القدم، وأن يكون آخر موعد تقديم للمستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين والمصادقة على بيان الالتزامات في الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021.

وكانت اللجنة كشفت يوم الخميس أسماء الأندية التي حصلت على الشهادة والتي لم تحصل عليها وهي الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة.