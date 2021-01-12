بيترهانسل يعزز صدارته للترتيب العام ويفوز في المرحلة التاسعة

فاز متصدر الترتيب العام ستيفان بيترهانسل أخيرا بمرحلة في رالي داكار 2021 يوم الثلاثاء متفوقا على أقرب منافسيه القطري ناصر العطية في صحراء السعودية.

وعزز بيترهانسل (55 عاما)، المعروف بلقب "السيد داكار" لتتويجه باللقب 13 مرة في فئتي السيارات والدراجات النارية، تقدمه على العطية بفارق 17 دقيقة و50 ثانية مع تبقي ثلاث جولات. وحتى اليوم الثلاثاء لم يكن السائق الفرنسي قد فاز بأي مرحلة في رالي هذا العام.

وعانى العطية سائق تويوتا من ثقبين في طريقه لاحتلال المركز الثاني في المرحلة الممتدة 465 كيلومترا حول نيوم بينما احتل حامل اللقب كارلوس ساينز، زميل بيترهانسل في ميني، المركز 11. ويبقى الإسباني ساينز، الذي اضطر للتوقف لإصلاح مكابح سيارته، في المركز الثالث بالترتيب العام. وانسحب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل الرالي تسع مرات، من السباق.

وفي فئة الدراجات النارية عزز التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو صدارته بفارق 11 دقيقة و24 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بنابيدس الذي فاز بالمرحلة فيما احتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث. ونُقل الأسترالي توبي برايس إلى مستشفى عن طريق طائرة هليكوبتر للخضوع لفحوص بعد التعرض لحادث.

وكان برايس، متسابق (كي.تي.إم) الفائز برالي دكار مرتين، يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل بدء المرحلة وكان يصارع على القمة لكنه تعرض لحادث بعد 155 كيلومترا.

وتوقف الأميركي ريكي برابيك المدافع عن اللقب وسندرلاند خلال المرحلة لمساعدة برايس لكن سيتم تعويضهما عن الوقت المفقود وفقا للوائح. وتعرض الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس لحادث أيضا ونقل إلى المستشفى ذاتها للخضوع لفحوص.