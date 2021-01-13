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الاتحاد يأمل التقدم في الترتيب بنقاط أبها

مواجهة سابقة بينهما

الاتحاد يأمل التقدم في الترتيب بنقاط أبها

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع اتحاد جدة لمواصلة تقدمه في سلم الترتيب حينما يستضيف أبها في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع اتحاد جدة لمواصلة تقدمه حينما يستضيف أبها.

وواصل الاتحاد أداءه المميز بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعد فوزه أمام ضيفه ضمك 1-صفر في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده الى 21 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة تألقه وتحقيق فوزه الثالث توالياً حيث فاز في المرحلتين السابقتين على العين والفيصلي ليرفع رصيده الى 17 نقطة ليتقدم للمركز الثامن.

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