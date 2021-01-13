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الكويت يهزم القادسية ويتوج بطلاً لكأس ولي العهد

من التتويج

الكويت يهزم القادسية ويتوج بطلاً لكأس ولي العهد

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الكويت - د ب أ

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توج فريق الكويت بلقب كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على منافسه التقليدي العنيد القادسية في المباراة النهائية للبطولة اليوم الثلاثاء على استاد "جابر الأحمد الدولي" .

وقلب الكويت تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 في الوقت الإضافي للمباراة ليرفع رصيده من الألقاب إلى تسعة ألقاب معادلا بهذا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة والذي كان بحوزة القادسية فيما سبق للعربي التتويج باللقب سبع مرات مقابل لقبين للسالمية ولقب واحد لكاظمة.

وأنهى القادسية الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الأردني الدولي المخضرم عدي الصيفي في الدقيقة 11 ، وتعادل المهاجم التونسي أحمد العكايشي لفريق الكويت في الدقيقة 65 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي للقاء ، سجل الفرنسي عبد الواحد (عبدول) سيسوكو هدف الفوز لفريق الكويت في الدقيقة 115 .

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